Жуткое ДТП в Бельцах: девочка-подросток оказалась в больнице из-за пьяного водителя

Жуткое ДТП в Бельцах: девочка-подросток оказалась в больнице из-за пьяного водителя

Пьяный мужчина устроил аварию в Бельцах.

39-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения (1,09 мг/л) управлял автомобилем Nissan. Он налетел на припаркованный автомобиль Renault, а после выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем Dacia.

На переднем сиденье Dacia находилась 16-летняя девушка. Она получила травмы и была госпитализирована, пишет deschide.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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