Жуткое ДТП в Аненах. Авто оказалось под грудой металла, двое пострадавших в больнице (ФОТО)

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Авария произошла сегодня утром у села Кетросу Новоаненского района. Двое уроженцев Яловен 30 и 36 лет попали в больницу.

Мужчины находились в автомобиле Mercedes E200 и ехали с превышением скорости. Водитель пошёл на обгон и выехал на встречную полосу, по которой ехал трактор с прицепом, загруженным металлоломом.

Мужчина за рулём Mercedes попытался затормозить, но не успел и врезался в переднее колесо трактора. Автомобиль несколько раз повернулся и врезался в дерево на обочине. Прицеп с металлоломом перевернулся на легковое авто, пишет deschide.md.

Двоих мужчин пришлось вытаскивать из покорёженного автомобиля. Их госпитализировали с различными травмами.

Расследование случившегося продолжается.

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