Жуткое ДТП у Кожушны: водитель влетел в дерево и погиб

Жуткое ДТП у Кожушны: водитель влетел в дерево и погиб

Автомобиль, за рулём которого был 30-летний мужчина, врезался в дерево. Водитель погиб на месте.

Как сообщили в полиции Страшен, на выезде из села Кожушна водитель Mercedes нарушил ПДД. На высокой скорости автомобиль выехал на встречную полосу, наехал на бордюр и отрикошетил в дерево. В результате полученных травм водитель скончался на месте.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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