Жуткое ДТП на трассе в Оргееве: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Жуткое ДТП на трассе в Оргееве: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Микроавтобус Volkswagen столкнулся с легковым автомобилем SEAT в районе села Чишмя Оргеевского района. На место происшествия прибыли полиция, скорая помощь и пожарные.

Водитель микроавтобуса не справился с управлением из-за перегруженного прицепа, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. Оба автомобиля перевернулись.

Как пишет deschide.md, 52-летний водитель микроавтобуса скончался на месте. 21-летний водитель SEAT и 33-летний пассажир были госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего.

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