Жуткое ДТП на трассе Леушень – Кишинёв: водитель погиб, 4 человека в больнице (ФОТО)

Жуткое ДТП на трассе Леушень – Кишинёв: водитель погиб, 4 человека в больнице (ФОТО)

Авария произошла накануне на трассе M1, вблизи села Лозова. 

По данным полиции, 61-летний водитель грузовика ехал по главной дороге. В него сбоку врезался Renault Laguna, который ехал по второстепенной дороге. Водитель легковушки не убедился в безопасности манёвра и не пропустил грузовик.

В результате ДТП 4 пассажира Renault, в том числе 11-месячный ребёнок и 12-летний подросток, были госпитализированы. Водитель скончался до приезда скорой помощи.

Все обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

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