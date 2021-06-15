Жуткое ДТП на трассе Кишинёв-Унгены: есть пострадавшие (ФОТО)

Жуткое ДТП на трассе Кишинёв-Унгены: есть пострадавшие (ФОТО)

Авария произошла сегодня во второй половине дня. Два человека получили травмы и были доставлены в больницу, один из них находится в тяжёлом состоянии. 

58-летний водитель легковой машины не убедился в безопасности при развороте, в результате чего в него врезался микроавтобус, за рулём которого находился 22-летний молодой человек, передаёт deschide.md. Владелец легковушки был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Медицинская помощь понадобилась и его пассажирке. 

Обстоятельства аварии выясняются.

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