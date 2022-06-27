Жуткий случай в Теленештах: мужчина убил пенсионерку и сбросил тело в навозную кучу

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По подозрению в убийстве был задержан 20-летний мужчина. Всё произошло в минувшие выходные в одном из сёл Теленештского района.

По предварительным данным, тело 76-летней женщины нашли во дворе дома в навозной куче. Судмедэксперты выявили на теле погибшей множественные признаки насильственной смерти, в том числе проникающее ранение нижней челюсти.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство, пишет deschide.md.

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