Жуткий случай в Тараклии: отец задавил своего полуторагодовалого сына

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Трагедия произошла сегодня утром в доме семьи из села Кортен.

По данным полиции, мужчина на автомобиле Ford Transit выполнял манёвр задним ходом. Водитель не заметил, что за машиной играл ребёнок, и совершил наезд.

На место происшествия вызвали скорую помощь. К несчастью, от полученных травм малыш в возрасте 1 года и 6 месяцев скончался по дороге в больницу.

Полиция расследует все обстоятельства инцидента.

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