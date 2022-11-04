Жуткий случай в Тараклии: отец задавил своего полуторагодовалого сына

Трагедия произошла сегодня утром в доме семьи из села Кортен.
По данным полиции, мужчина на автомобиле Ford Transit выполнял манёвр задним ходом. Водитель не заметил, что за машиной играл ребёнок, и совершил наезд.
На место происшествия вызвали скорую помощь. К несчастью, от полученных травм малыш в возрасте 1 года и 6 месяцев скончался по дороге в больницу.
Полиция расследует все обстоятельства инцидента.
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