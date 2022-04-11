Жуткий случай в Оргееве: сын избил отца и поджёг дом

Жуткий случай в Оргееве: сын избил отца и поджёг дом

В полицию обратился житель села Донич. Мужчина сообщил, что в соседском доме вспыхнул пожар.

На место происшествия прибыли полиция, пожарные и бригада скорой помощи. В одной из комнат они обнаружили труп 52-летнего хозяина дома.

В ходе следствия было установлено, что погибший проживал с 24-летним сыном. Накануне трагедии между родственниками случился конфликт, в ходе которого сын избил отца. Чтобы скрыть следы преступления, молодой человек поджёг дом.

Подозреваемый задержан на 72 часа, возбуждено уголовное дело. Парню грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

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