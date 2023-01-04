Жуткий случай в Калараше: в доме нашли труп 61-летнего мужчины

Жуткий случай в Калараше: в доме нашли труп 61-летнего мужчины

По данным полиции, на теле погибшего были обнаружены следы насильственной смерти. Мужчину нашли лежащим на кровати с окровавленной головой.

По результатам экспертизы установлено, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Как сообщили соседи, в последний раз они видели мужчину три недели назад, пишет deschide.md.

Полиция задержала подозреваемого: 57-летнего односельчанина погибшего. Возбуждено уголовное дело.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md