Жуткий случай в Калараше: в доме нашли труп 61-летнего мужчины

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По данным полиции, на теле погибшего были обнаружены следы насильственной смерти. Мужчину нашли лежащим на кровати с окровавленной головой.

По результатам экспертизы установлено, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. Как сообщили соседи, в последний раз они видели мужчину три недели назад, пишет deschide.md.

Полиция задержала подозреваемого: 57-летнего односельчанина погибшего. Возбуждено уголовное дело.

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