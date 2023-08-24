Жуткий случай в Хынчештах: мужчина зарезал бывшую супругу и покончил с собой

Жуткий случай в Хынчештах: мужчина зарезал бывшую супругу и покончил с собой

Трагедия произошла на днях в селе Лэпушна.

24-летний мужчина пришёл в гости к бывшей супруге. Между ними возник конфликт, в ходе которого гость схватил кухонный нож и нанёс 26-летней женщине несколько ударов на глазах их 5-летнего ребёнка. После этого мужчина вышел на улицу и тем же ножом несколько раз пырнул себя.

Врачи скорой помощи госпитализировали женщину с множественными ранениями. Она находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. Мужчину спасти не удалось, пишет pulsmedia.md.

Полиция проводит расследование инцидента.

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