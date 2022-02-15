Житель Единец нашёл на берегу водоёма тело сына со связанными руками и ногами и заклеенным ртом

Житель Единец нашёл на берегу водоёма тело сына со связанными руками и ногами и заклеенным ртом

Тело 39-летнего мужчины было найдено на берегу пруда в селе Тырнова Единецкого района.

Отец погибшего рассказал полиции, что утром сын отвёл овец на пастбище, а вечером домой не вернулся. Мужчина отправился его искать, но нашёл лишь стадо овец, оставленное без присмотра. Сельчанин продолжил поиски и в 4 км от села, на берегу пруда, наткнулся на труп.

У погибшего были связаны за спиной ноги и руки, а рот заклеен изолентой. Предварительно установлено, что мужчина скончался от ударов по голове тупым предметом, пишет deschide.md.

Сотрудники инспектората полиции Единец разыскивают подозреваемых в убийстве.

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