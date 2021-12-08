Жуткий наезд на пешехода в центре столицы попал на видеорегистратор (ВИДЕО)

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Прохожие подбежали к месту аварии и вытащили потерпевшего. Скорая помощь подъехала за считаные минуты.

Авария произошла вчера на пересечении улицы М. Г. Бэнулеску-Бодони и бульвара Штефана чел Маре. 21-летний водитель автомобиля Renault на пешеходном переходе сбил 49-летнего мужчину.

Момент наезда попал на видеорегистратор другого участника дорожного движения. На кадрах видно, что водитель, ехавший за Renault, мгновенно выскочил из машины и подозвал прохожих. Около десяти мужчин подняли автомобиль и вытащили из-под него пострадавшего.

Пешехода доставили в больницу. Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

Видео: protv.md

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