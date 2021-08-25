Жуткая трагедия: во Франции уроженец Молдовы застрелил 7-летнего сына из мести

Жуткая трагедия: во Франции уроженец Молдовы застрелил 7-летнего сына из мести

34-летний гражданин Молдовы застрелил 7-летнего сына и спрятал тело. По данным местной полиции, таким образом мужчина решил отомстить бывшей жене.

Трагедия произошла 20 августа в департаменте Сен-Сен-Дени, пишет protv.md. После содеянного мужчина попытался застрелиться. Его доставили в больницу в критическом состоянии, в настоящее время за его жизнь борются врачи.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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