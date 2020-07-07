Жуткая трагедия в Унгенах: малыш утонул в затопленном саду во дворе дома

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Двухлетний ребёнок утонул в затопленном саду, расположенном на территории домохозяйства. Трагедия произошла вчера в селе Мэкэрешть Унгенского района.

По данным полиции, 30-летняя мать малыша занималась домашними делами. Спустя некоторое время женщина заметила, что ребёнок пропал. Из-за того, что уровень воды в реке Прут повысился, двор их дома был затоплен. Мама нашла бездыханное тело в воде, передаёт protv.md.

Известно, что женщина сама воспитывала ребёнка. Её мужу запретили подходить к малышу и к ней, потому что он ее избивал. Семья находилась на учете соцработников.

Тело ребёнка было отправлено на экспертизу. Следов насильственной смерти на нём найдено не было. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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