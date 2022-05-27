Жуткая смерть: в Италии молдаванина на велосипеде раздавил грузовик

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Смертельная авария произошла в коммуне Лискате (провинция Милан).

Как пишет echipa.md со ссылкой на местную прессу, водитель грузовика не заметил велосипедиста и совершил наезд. 21-летнего пострадавшего, гражданина Молдовы, доставили вертолётом в больницу в критическом состоянии.

Два дня врачи боролись за жизнь пациента. К сожалению, молодой человек скончался на больничной койке.

Местная полиция разбирается во всех деталях происшествия.

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