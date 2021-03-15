Жуткая находка: в сельском колодце нашли человеческие останки

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При чистке колодца в селе Ержово Рыбницкого района работники обнаружили полиэтиленовый свёрток, в который были упакованы фрагменты тела человека. На место происшествия вызвали правоохранителей.

Спасатели извлекли из воды ещё четыре свёртка. В них находились человеческие останки, залитые, предположительно, строительной смесью, пишет mvdpmr.org.

Найденные фрагменты были изъяты и направлены на экспертизу. Личность погибшего устанавливается.

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