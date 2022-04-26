Жуткая находка: тираспольчанка обнаружила в гараже 3 трупа

Жуткая находка: тираспольчанка обнаружила в гараже 3 трупа

К правоохранителям обратилась женщина и сообщила, что обнаружила три тела с огнестрельными ранениями: 69-летнего мужа и 40-летнего сына, а также ещё одного мужчины. Все они находились в одном из гаражей.

Личность неизвестного погибшего установили: им оказался 59-летний мужчина, который проживал напротив места, где произошла трагедия. По версии оперативников, горожанин с охотничьим ружьём пришёл в гараж, где находились отец и сын, и выстрелил в обоих, после чего покончил с собой.

С места происшествия изъято ружьё. Причины и обстоятельства убийства будут установлены в ходе следствия, пишет mvdpmr.org.

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