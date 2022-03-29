Жуткая находка: рыбничанин нашёл во дворе дома труп тёщи

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Житель Рыбницы на заднем дворе своего дома ремонтировал забор. В какой-то момент в зарослях он заметил знакомую одежду. Когда подошёл ближе – увидел бездыханное тело.

В овраге у речки лежал труп 62-летней женщины – тёщи заявителя. У женщины отсутствовали внутренние органы, частично были обглоданы кости ног.

Оперативники выяснили: женщина последние пять дней отсутствовала дома. Домочадцев это не удивило – пенсионерка и ранее неоднократно уходила на несколько дней, поэтому в милицию о пропавшей заявлять не стали, пишет mvdpmr.org.

Судмедэксперты установили – на теле погибшей множественные укусы животных. Вероятнее всего, тело женщины растерзали собаки после смерти.

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