Жуткая авария в Рыбнице: двое погибли, трое в реанимации

0

Сегодня утром на трассе в Рыбницком районе столкнулись два автомобиля.

Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть двух мужчин: водителя и пассажира Volkswagen Sharan. Находившиеся в Nissan – 31-летний владелец авто и два пассажира – в экстренном порядке были доставлены в больницу. Парень 2001 года рождения в коме. Его состояние оценивается врачами как тяжёлое, передаёт пресс-центр МВД ПМР.

Вероятнее всего, водитель Nissan пытался объехать яму на дороге, но не учёл погодные условия. Его автомобиль вынесло на встречную полосу движения прямо на Volkswagen. Произошло столкновение.

Все, кто находился в автомобилях, не были пристёгнуты ремнями безопасности. И если пассажиров и водителя Nissan спасли сработавшие подушки безопасности, то в Volkswagen их не было. Его владелец 1965 года рождения и 72-летний пассажир получили травмы, от которых скончались на месте.

По факту ДТП назначен ряд экспертиз.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.