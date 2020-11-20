Жуткая авария в Каушанах: машину разорвало пополам, водитель погиб (ФОТО)

Жуткая авария в Каушанах: машину разорвало пополам, водитель погиб (ФОТО)

Страшное ДТП произошло вчера вечером в селе Копанка Каушанского района.

По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением. Машина врезалась в дерево, от сильнейшего удара её разорвало на две части. Мужчину отбросило на несколько метров от авто, пишет deschide.md. Он скончался до приезда бригады скорой помощи.

Полиции предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

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