Жуткая авария в Грузии: микроавтобус с гражданами Молдовы сорвался в овраг, три человека погибли (ВИДЕО)

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Три человека погибли, а пятеро пострадали в результате падения с обрыва микроавтобуса у Жинвальского водохранилища в Грузии. Об этом в среду сообщил грузинский телеканал “Рустави-2”.

Всего в микроавтобусе находились восемь человек. Двое погибли на месте, а еще один пострадавший – сразу же как был доставлен в местную больницу. Все пассажиры были туристами. Они ехали на отдых на горнолыжный курорт Гудаури, передаёт tass.ru. “Рустави-2” со ссылкой на врача больницы, в которую были доставлены пострадавшие, утверждает, что туристы являются гражданами Молдовы.

– К нам доставили шесть человек. Они являются гражданами Молдовы. Из них трое – несовершеннолетние. Один человек скончался сразу же после поступления, у него были серьезные травмы в области груди, которые оказались несовместимыми с жизнью, – сказала директор медицинского центра в городе Душети.

По данным МВД Грузии, в связи с ЧП возбуждено уголовное дело по статье “Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти двух или более человек” УК Грузии, что карается лишением свободы на срок от шести до 10 лет.

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