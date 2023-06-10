Жуткая авария в Гидигиче: погибла женщина и семимесячный ребёнок

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Как сообщили в полиции, 34-летний водитель BMW не справился с управлением и врезался в Skoda под управлением 25-летнего мужчины.

На месте ДТП погибли 32-летняя пассажирка Skoda и 7-месячная девочка. В больницу также госпитализировали мужчину и 4-летнего ребёнка.

Устройство Drager выявило, что водитель BMW управлял в нетрезвом виде. Виновник ДТП задержан, возбуждено уголовное дело.

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