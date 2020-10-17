Жуткая авария в Дрокии: водитель сгорел заживо (ФОТО)

Жуткая авария в Дрокии: водитель сгорел заживо (ФОТО)

Трагедия произошла минувшей ночью на въезде в село Згурица Дрокиевского района.

По предварительным данным, автомобиль KIA врезался в сельскохозяйственный погрузчик с полуприцепом. От удара легковое авто перевернулось и загорелось, пишет deschide.md. 29-летний мужчина заживо сгорел в кабине.

Водителя сельхозтехники доставили в больницу с травмами. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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