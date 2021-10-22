Жуткая авария на трассе: машину разорвало на части

Жуткая авария на трассе: машину разорвало на части

ДТП произошло сегодня на участке дороги Чадыр-Лунга–Баурчи. Автомобиль Mercedes по неизвестным причинам съехал с трассы и врезался в дерево.

Удар был настолько сильным, что машину буквально разорвало на части, пишет gagauzinfo.md. В салоне находился лишь 27-летний водитель, он чудом остался жив и был доставлен в районную больницу. У пострадавшего – сотрясение головного мозга, перелом бедра. Мужчина находится в реанимации под наблюдением врачей.

Обстоятельства аварии предстоит выяснить правоохранительным органам.

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