Жуткая авария на трассе: машину разорвало на части

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ДТП произошло сегодня на участке дороги Чадыр-Лунга–Баурчи. Автомобиль Mercedes по неизвестным причинам съехал с трассы и врезался в дерево.

Удар был настолько сильным, что машину буквально разорвало на части, пишет gagauzinfo.md. В салоне находился лишь 27-летний водитель, он чудом остался жив и был доставлен в районную больницу. У пострадавшего – сотрясение головного мозга, перелом бедра. Мужчина находится в реанимации под наблюдением врачей.

Обстоятельства аварии предстоит выяснить правоохранительным органам.

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