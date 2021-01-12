Журналистов не пустили на встречу Санду и Зеленского

Сегодняшние мероприятия с участием Майи Санду и Владимира Зеленского в Киеве проходят без участия СМИ.

– Офис президента Украины заранее извиняется, однако в связи с введением в Украине с 8 января 2021 года усиленных противоэпидемических мероприятий указанные события пройдут без участия журналистов и будут транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах, – сообщила украинская сторона.

В 11.00 началась официальная церемония встречи Зеленского и Санду, на 13:00 запланирована церемония подписания двусторонних документов, а в 13:10 будут сделаны заявления.

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