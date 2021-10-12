Жмите на газ!

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О риске РМ лишиться льготной цены за голубое топливо

На минувшей неделе новая власть наломала столько дров, что многие граждане, поддержавшие её на выборах, уже через три месяца пожалели об этом.

Сами себе очернители

Один из последних опросов общественного мнения, проведённых в сентябре, показал, что партия «Действие и солидарность» (ПДС-PAS) потеряла 17,5% избирателей, а после того как на прошлой неделе был незаконно отстранён от должности и задержан генпрокурор Александр Стояногло и через 72 часа на 30 суток отправлен под домашний арест, рейтинг ПДС упал ещё ниже. Ещё меньше люди будут доверять партии власти, если её ставленники в профильных министерствах не сумеют договориться по цене на поставку природного газа в нашу страну.

Как известно, 30 сентября истёк срок действия контракта на поставку газа, заключённого между РМ и РФ. До этой даты у сторон не получилось договориться о цене, так как действующая власть поначалу не участвовала в переговорном процессе – и президент, и премьер-министр считали, что это компетенция руководства АО «Молдовагаз». Но когда стало понятно, что при таком отношении Молдова рискует покупать газ по европейским ценам, власть зашевелилась.

Пока ведутся дискуссии, Молдове поставляется природный газ уже не по льготной цене, а по рыночной. Если в начале года мы платили за 1000 м³ $127, то в сентябре цена выросла более чем в 4,5 раза – до $550, а в октябре – до $790. Если учесть, что цена на газ в Европе перевалила за $1200, то можно предположить, какие тарифы ожидают и нашу страну за игнорирование новой властью цивилизованных переговоров с российской стороной.

Если в начале года мы платили за 1000 м³ $127, то в сентябре цена выросла более чем в 4,5 раза – до $550, а в октябре – до $790.

Можно было по-другому

И всё это происходит накануне отопительного сезона, что не может не волновать людей, которые отапливают своё жильё газовыми котлами. По словам лидера Партии социалистов Игоря Додона, если бы удалось продлить контракт на условиях, о которых президенты Республики Молдова и Российской Федерации договаривались в сентябре 2019-го, тогда наша страна в IV квартале 2021 года получала бы газ по цене не выше $250 (разница более чем в 3 раза).

– Можно было по-другому? Конечно, да. И некоторые страны этого добились (Венгрия, Сербия и другие). Для этого президент и правительство Молдовы должны были начать переговоры с «Газпромом» ещё в начале августа, сразу после назначения нового кабинета министров, а не делать громкие политические заявления и пытаться переложить ответственность на других, – отметил И. Додон.

А сейчас приходится пожинать плоды игнорирования России, успокаивать население, обещая, что пока тарифы для бытовых потребителей останутся без изменений. Но рано или поздно они всё равно поползут вверх. Министр инфраструктуры и регионального развития А. Спыну успокаивает: мол, если тарифы повысятся, то власти предусмотрят компенсации для малоимущих категорий граждан. Но ведь все знают, что эти выплаты будут несоизмеримы с суммами в счетах тех, кто обогревается газом. К тому же государству нужно где-то изыскать финансовые средства на эти компенсации, ведь с октября требуются деньги и на покрытие расходов по повышенным до 2 тыс. леев и по проиндексированным пенсиям.

Ценою нервов

А тут ещё на нервы действует «Молдовагаз». Компания обратилась к потребителям с просьбой сократить расход газа из-за нехватки объёмов импорта, а по возможности перейти на альтернативное топливо. Как стало известно «АиФ в Молдове», на октябрь для потребителей правобережной Молдовы законтрактовано 54 млн м³ природного газа, или 67% от необходимых 80 млн м³.

Следом Молдавская ГРЭС прислала властям РМ официальное уведомление о том, что, если ситуация с поставками природного газа не будет урегулирована, она сократит поставки электроэнергии пропорционально. Premier Energy в официальном сообщении для прессы заверило, что проблем с поставками электроэнергии не будет. Очень хочется верить. Вот только какой ценой это будет достигнуто?

Анастасия Погодина