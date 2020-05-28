Жёсткое столкновение двух автомобилей в столице попало на видео

Жёсткое столкновение двух автомобилей в столице попало на видео

Инцидент произошёл 27 мая на пересечении улиц Болгарской и Бернардацци. Видео опубликовал очевидец аварии. 

На кадрах запечатлено, как водитель легкового автомобиля едет по главной дороге, когда в него на огромной скорости врезается водитель машины такси. Транспортные средства получили значительные повреждения, пишет echipa.md. Пострадавших, к счастью, нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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