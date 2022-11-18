«Жёлтый» уровень террористической опасности в Приднестровье снова продлён

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«Желтый» уровень террористической опасности в Приднестровье продлили до 19 января 2023 года. Соответствующий указ подписал Вадим Красносельский.

С 26 апреля по 25 мая 2022 года в Приднестровье действовал критический «красный» уровень. Он был введён в связи с целой серией терактов, произошедших на территории республики.

С 25 мая степень террористической угрозы понизили с «красного» на «жёлтый». Он также предусматривает повышенные меры безопасности при охране общественного порядка.

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