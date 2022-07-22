“Жёлтый” уровень террористической опасности в Приднестровье продлён до 7 августа

“Жёлтый” уровень террористической опасности в Приднестровье продлён до 7 августа

Соответствующий указ сегодня подписал Вадим Красносельский. 

С 26 апреля по 25 мая 2022 года в Приднестровье действовал критический “красный” уровень. Он был введён в связи с целой серией терактов, произошедших на территории республики.

С 25 мая степень террористической угрозы понизили с “красного” на “жёлтый”. Он также предусматривает повышенные меры безопасности при охране общественного порядка.

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