“Жёлтый” уровень террористической опасности в Приднестровье продлён до 16 сентября

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Действие высокого, “жёлтого” уровня террористической опасности продлено ещё на 60 суток, до 16 сентября 2023 года включительно. Соответствующий указ подписал Вадим Красносельский. Документ вступает в силу с 18 июля.

Напомним, что в апреле и мае 2022 года в Приднестровье террористическим атакам подверглись здание МГБ, радиотелецентр у поселка Маяк Григориопольского района, а также воинская часть в селе Парканы, передает novostipmr.com.

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