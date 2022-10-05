“Жёлтый” уровень террористической опасности в Приднестровье продлен до 21 октября

“Жёлтый” уровень террористической опасности в Приднестровье продлен до 21 октября

Указ об этом подписал сегодня Вадим Красносельский.

Вадим Красносельский продлил действие “жёлтого” уровня террористической опасности ещё на 15 дней – до 21 октября включительно, передает novostipmr.com.

Напомним, с 26 апреля по 25 мая 2022 года в Приднестровье действовал критический, “красный” уровень. Он был введён в связи с целой серией терактов, произошедших на территории республики. С 25 мая степень террористической угрозы понизили с “красного” на “жёлтый” уровень. Он также предусматривает повышенные меры безопасности при охране общественного порядка.

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