“Жёлтый” код в связи с жарой продлён до 2 августа

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Государственная гидрометеорологическая служба продлила действие “жёлтого” кода метеоопасности в связи с жарой до понедельника включительно.

По сообщению синоптиков, в этот период на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +35 °C. Ночная температура составит +23 °C.

В этот период также возможны дожди и грозы. Осадки ожидаются в основном на севере страны, пишет moldpres.md.

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