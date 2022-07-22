“Жёлтый код” в связи с пожарной опасностью продлён

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Государственная гидрометеорологическая служба продлила “жёлтый код” в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

Предупреждение будет действовать до 29 июля. В указанный период в Молдове сохранится чрезвычайная пожарная опасность (V класс) природного характера. Спасатели и лесники предупреждают, что возможны воспламенения сельскохозяйственных угодий, кормовых складов, участков с лесной растительностью, жилых и хозяйственных построек, передаёт moldpres.md.

Соответствующие службы просят население избегать использования открытого огня вблизи жилых домов, хозяйственных построек и кормохранилищ, на землях, покрытых сухой растительностью, особенно при их расположении вблизи лесов, насаждений или объектов с повышенной пожароопасностью. При этом рекомендуется ограничивать выполнение работ, создающих благоприятные условия для возникновения пожаров за счёт выбросов летучих веществ или чрезмерного перегрева.

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