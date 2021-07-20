“Жёлтый” код: сегодня после обеда ливни, а завтра – сильный ветер

“Жёлтый” код: сегодня после обеда ливни, а завтра – сильный ветер

Государственная гидрометеорологическая служба объявила новый “жёлтый” код опасности на сегодня и завтра.  

Так, сегодня, 20 июля, с 14.00 до 23.00 в указанный период на большей части территории ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-35 л/м2) с градом и шквалы порывами 15-20 м/с (55-70 км/ч). А завтра, 21 июля, утром и днём на большей части территории ожидается усиление СЗ ветра порывами 15-20 м/с (55-70 км/ч).

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