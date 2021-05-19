“Жёлтый код” продлён из-за сильного ветра

“Жёлтый код” продлён из-за сильного ветра

Государственная гидрометеорологическая служба продлила действие “жёлтого кода” опасности из-за усиления ветра до завтрашнего дня.

Как пишет moldpres.md, на всей территории страны ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду.

В данной связи спасатели рекомендуют гражданам избегать мест, где находятся сухие деревья или электрические провода высокого напряжения.

По данным синоптиков, в ближайшие дни по всей стране тепловые показатели останутся низкими – в районе +18 градусов днём. По всей стране также ожидаются осадки различной интенсивности.

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