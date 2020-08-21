“Жёлтый” код пожароопасности снова продлён

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Государственная гидрометеорологическая служба продлила действие “жёлтого” кода исключительной пожароопасности до 28 августа.

По данным синоптиков, на большей части территории будет сохраняться исключительная пожарная опасность (V класс) природного характера и пожарная опасность для лесных полос и сельскохозяйственных культур. Также до 26 августа, пишет moldpres.md, на большей части страны будут действовать “жёлтый” и “оранжевый” коды гидрологической засухи. Экономических агентов и население просят рационально расходовать водные ресурсы.

В свою очередь, спасатели и специалисты лесного хозяйства предупреждают, что возможно возгорание сельскохозяйственных угодий, кормов, участков с лесной растительностью, жилых и хозяйственных пристроек. Рекомендуется ограничивать выполнение любых работ, создающих благоприятные условия для возникновения пожаров.

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