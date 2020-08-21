“Жёлтый” код пожароопасности снова продлён

“Жёлтый” код пожароопасности снова продлён

Государственная гидрометеорологическая служба продлила действие “жёлтого” кода исключительной пожароопасности до 28 августа.

По данным синоптиков, на большей части территории будет сохраняться исключительная пожарная опасность (V класс) природного характера и пожарная опасность для лесных полос и сельскохозяйственных культур. Также до 26 августа, пишет moldpres.md, на большей части страны будут действовать “жёлтый” и “оранжевый” коды гидрологической засухи. Экономических агентов и население просят рационально расходовать водные ресурсы.

В свою очередь, спасатели и специалисты лесного хозяйства предупреждают, что возможно возгорание сельскохозяйственных угодий, кормов, участков с лесной растительностью, жилых и хозяйственных пристроек. Рекомендуется ограничивать выполнение любых работ, создающих благоприятные условия для возникновения пожаров.

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