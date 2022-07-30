“Жёлтый код” пожарной опасности продлён до 5 августа

“Жёлтый код” пожарной опасности продлён до 5 августа

Государственная гидрометеорологическая служба продлила до 5 августа включительно “жёлтый код” чрезвычайной пожарной опасности.

По прогнозам метеорологов, в Молдове будет сохраняться пожарная опасность (V класса) природного характера и пожарная опасность для лесополос и сельскохозяйственных культур. Спасатели предупреждают, что возможно возгорание сельскохозяйственных угодий, кормовых складов, лесной растительности, жилых и хозяйственных построек, пишет moldpres.md.

Население просят избегать разведения открытого огня вблизи домов, хозяйственных построек и на участках, покрытых сухой растительностью, особенно при их расположении вблизи лесов.

Также до 5 августа в стране сохраняется “красный код” в связи с низкой водностью. Хозяйствующих субъектов и население призывают рационально использовать водные ресурсы.

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