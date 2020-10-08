“Жёлтый” код из-за дождей: столичных водителей и жителей города просят быть внимательными и осторожными

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О действующем предупреждении в связи с неустойчивым характером погоды гражданам напомнил генпримар Ион Чебан.

– Прошу водителей не парковать машины под деревьями и в низинах, где могут образовываться большие скопления воды. Также призываем граждан без острой необходимости не выезжать в город и особенно в часто затапливаемые зоны, – написал он в соцсети.

Градоначальник подчеркнул, что все муниципальные службы готовы к оказанию помощи в случае чрезвычайных ситуаций. При возникновении проблем в связи с неблагоприятными погодными условиями гражданам следует звонить в Центральную городскую диспетчерскую по телефонам: (022) 22-22-67, (022) 22-26-04.

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