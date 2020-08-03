“Жёлтый код” гидрологической засухи объявлен на большей части страны

“Жёлтый код” гидрологической засухи объявлен на большей части страны

Государственная гидрометеорологическая служба объявила на большей части территории страны до 10 августа “жёлтый код” в связи с гидрологической засухой. Как сообщили гидрологи, в связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха на малых реках и водоёмах Молдовы ожидается низкая водность.

В этой связи, пишет moldpres.md, население и экономических агентов просят рационально использовать водные ресурсы. Кроме того, гидрометеорологическая служба объявила “жёлтый код” в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

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