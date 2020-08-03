“Жёлтый код” гидрологической засухи объявлен на большей части страны

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила на большей части территории страны до 10 августа “жёлтый код” в связи с гидрологической засухой. Как сообщили гидрологи, в связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха на малых реках и водоёмах Молдовы ожидается низкая водность.

В этой связи, пишет moldpres.md, население и экономических агентов просят рационально использовать водные ресурсы. Кроме того, гидрометеорологическая служба объявила “жёлтый код” в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

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