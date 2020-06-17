Жизнь – приоритет! Граждан настоятельно призывают не пренебрегать правилами анти-COVID в общественном транспорте

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Представитель Национального агентства автомобильного транспорта Антон Петру обратился к гражданам с призывом строго соблюдать правила безопасности во время поездок в общественном транспорте. Он отметил, что во время проведенных агентством проверок было установлено, что не все пассажиры правильно носят маски.

– Прошу граждан быть более бдительными и ответственными: носить маски, иметь дезинфицирующие средства и пользоваться ими. Жизнь – приоритет, – сказал он.

Чиновник также призвал перевозчиков постоянно дезинфицировать транспортные средства перед рейсом, обеспечить персонал масками, перчатками и личными антисептиками, а салоны – дезинфицирующими средствами для пассажиров. Водители в обязательном порядке должны ежедневно проходить термометрию, а в случае международных рейсов температуру следует проверять и у граждан при посадке в автобусы или микроавтобусы.

Узнать об ограничениях на международные перевозки и о правилах, которые необходимо соблюдать в случае рейсов в ту или иную страну, заинтересованные лица могут на официальном сайте агентства – anta.gov.md.

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