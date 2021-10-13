Жизнь поставлена на зебру

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О том, как уцелеть на пешеходном переходе

По данным, опубликованным ВОЗ в допандемический период, ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибало около 1,35 млн человек. Такие аварии – основная причина смерти молодых людей в возрасте от 5 до 29 лет. Половина всех случаев смерти в ДТП приходится на пешеходов, мотоциклистов и велосипедистов.

Островки опасности

С первого взгляда сложно сказать, как мы выглядим на фоне мировой статистики. Вроде терпимо. Тем не менее, по данным автоматизированной информационной системы «Государственный реестр ДТП», с начала текущего года зарегистрировано более 1700 дорожных происшествий, в результате которых погибло более 147 человек, ещё 1932 получили травмы различной степени тяжести. Из общего числа ДТП около 33% произошло с участием пешеходов, что стало причиной гибели 48 человек. Почти в пять раз чаще сбивают пешеходов, идущих по правой стороне дороги.

– Анализ данных показывает, что наибольшее число ДТП с участием пешеходов (более 53%, или около 300 случаев) происходит именно в тех мес-

тах, где людям разрешено находиться (тротуары, островки безопасности, переходы и т. д.), – уточняет замначальника Национального инспектората общественной безопасности МВД РМ Алексей Гросу. – Вместе с тем по вине пешеходов зарегистрировано 113 инцидентов. На национальном уровне причинами ДТП являются: превышение скорости, плохая видимость, банальное нежелание уступить дорогу пешеходу или другому транспортному средству, безрассудство самих пешеходов, переходящих дорогу не в установленных местах, а также бич всех участников движения – алкогольное опьянение. Около 16% участников ДТП – дети (334), из которых 8 погибли и около 90 получили тяжёлые травмы.

Наиболее неблагополучным для пешеходов считается столичный сектор Ботаника, а самыми опасными перекрёстками Кишинёва названы пересечения ул. Измаильской и Митрополита Варлаама; бул. Штефана чел Маре и ул. Бэнулеску-Бодони; ул. Когэлничану и ул. Пушкина, а также бул. Штефана чел Маре и ул. Тигина.

В Молдове присутствует презумпция вины водителя. Даже если в ДТП виноват пешеход, в итоге всё равно ответственность несёт человек, управляющий транспортным средством.

Движение без правил

Создаётся впечатление, что некоторые нерадивые водители затевают смертельную игру на переходах: кто успеет первым – машина или пешеход. Результат в данном случае очевиден.

Председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару подчёркивает, что в случаях ДТП все участники дорожного движения пренебрегают элементарными правилами.

– Примерно в 70% ДТП виноваты водители, – соглашается Олег Кожокару. – При этом мы уже привыкли к идущим по зебре пешеходам, глядящим в мобильный телефон и с наушниками в ушах. Они ничего не видят и не слышат. Думаю, в целом виновато всё общество. Это следствие демографической проблемы, которую мы получили после развала СССР. Родители стали уезжать за границу, а детей никто не воспитывает. Недостаточно внимания этой теме уделяется в учебной программе. Как бороться с проблемой в целом? Нужен контроль, превентивно-воспитательные меры, а также соответствующее наказание. Воспитательный процесс в 90-х был упущен. Сейчас государству остаётся только штрафовать. Если водитель не уступил преимущественное право пешеходу, ему грозит штраф от 18 до 30 у. е. (1 у. е. = 50 леев) с начислением 4 штрафных очков. Создание водителем аварийной обстановки наказывается штрафом до 40 у. е. или лишением прав до одного года. Если в результате ДТП погибает человек, вступает в силу Уголовный кодекс.

Транспортная психология

Согласно данным автоматизированных систем, с начала года было зарегистрировано 8623 случая перехода дороги в неустановленном месте и 6057 случаев, когда водители не уступили дорогу пешеходам. Только за 10 дней проведения ежегодной акции «Пешеход», в которой были задействованы 400 сотрудников Национального инспектората общественной безопасности, было санкционировано 707 правонарушений пешеходов и 590 – водителей транспортных средств. Если бы сотни патрульных ежедневно приструнивали участников дорожного движения на переходах, возможно ДТП на этих участках стало бы меньше. Но абсурдно держать постоянно такое количество полицейских на зебрах только для того, чтобы следить, как люди не соблюдают элементарные правила дорожного движения. Некоторые родители переходят через дорогу вместе с малышами на красный свет просто потому, что машины далеко.

– Одна из причин ДТП кроется в том, что при получении водительских прав граждане проходят обследование у психиатра, который фиксирует какие-то патологии, но они не получают заключения психолога, – считает психолог Мирча Греку. – Это, по моему мнению, важно, поскольку мы очень часто сталкиваемся с агрессивным вождением, которое нередко становится причиной аварий. Есть транспортная психология, но специалистов этой сферы в Молдове очень мало, а именно они должны проводить профилактические беседы как с потенциальными водителями, так и с детьми или подростками. Пока разговор с психологом для нас – высший уровень общения.

Не так давно в столице невозможно было войти в бо`льшую часть подземных переходов, потому что существовал риск получить травму и ещё там отвратительно воняло. К тому же у нас не так много наземных переходов, тем более – оснащённых светофорами. Но если посмотреть на ситуацию со стороны, то обнаружится, что мы, как нация, лишены чувства самосохранения. Именно поэтому вляпываемся в самые неприятные ситуации.

Комментарий

Переход без светофора – не тот

Жанна Стрэтилэ, педагог лицея им. Титу Майореску (Кишинёв):

– В рамках дисциплины «Развитие личности» педагоги (обычно классные руководители) должны раскрыть тему Правил дорожного движения (ПДД). Насколько мне известно, учителя с этим справляются. По предложению ООН, с 2005 года в каждое третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В этот день практически в каждом учебном заведении проводятся мероприятия, посвящённые без-

опасности движения. Но иногда старания педагогов сводятся к нулю. К примеру, пешеходный переход к нашему лицею не оснащён светофором, хотя по этому поводу было много обращений в государственные службы. Машины проносятся на огромной скорости, не уступая дорогу пешеходам, в частности детям. Ранее перед переходом на некоторое время был установлен барьер, называемый в народе «лежачим полицейским», но его убрали. Родители, дедушки и бабушки стараются провожать и встречать учащихся младших классов, но не у всех есть такая возможность. Даже зная ПДД, ребёнок может попасть в опасную ситуацию.

Мнение Аронова

Презумпция вины водителя

За наезд на пешехода у нас предусмотрено достаточно суровое наказание (как административное, так и уголовное) – от штрафа до лишения свободы в среднем до 5 лет. Я не думаю, что надо ещё ужесточать. Одними суровыми правовыми мерами проблему не скорректируешь. Наказание зависит от многих факторов, в том числе и от того, употреблял ли водитель спиртные напитки. По нашему законодательству алкогольное опьянение классифицируется как отягчающее обстоятельство. Надо отметить, что в Молдове присутствует презумпция вины водителя. Даже если в ДТП виноват пешеход, в итоге всё равно ответственность несёт человек, управляющий транспортным средством, потому что именно он должен быть максимально внимательным. Во многих странах всё по-другому. У меня был клиент, который сбил старушку, перебегавшую дорогу в неположенном месте. Инцидент произошёл в Вене. В результате ДТП пожилая женщина попала в больницу, а у машины был повреждён бампер. В Молдове как минимум на водителя завели бы уголовное дело, но австрийский суд присудил этой бабушке возместить стоимость ремонта автомобиля, поскольку она сама спровоцировала ситуацию. В Молдове даже если водитель не виновен в ДТП, он всё равно должен компенсировать все расходы, связанные с аварией, вплоть до выплаты компенсаций семьям погибших пешеходов. Причём причинение морального вреда, по молдавскому законодательству, не ограничено и колеблется от 1 условного лея до миллиона. Так почему же мы наблюдаем такую статистику происшествий? Всё сводится к культуре поведения человека на дороге. У нас нет взаимоуважения участников трафика. Получив права, человек забывает о правилах, а детей давно перестали воспитывать. В целом это вопрос менталитета. Сколько мы должны потерять пешеходов, чтобы осознать значимость проблемы?

Я бы порекомендовал применить практику других стран, где в ночное время пешеход обязан прикрепить к одежде светоотражающий элемент, наличие которого практически сводит угрозу наезда к нулю. У нас в этом плане в законодательстве пробел.

Роман Аронов,

адвокат, магистр права

Наталья Устюгова