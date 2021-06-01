Жизнь налаживается

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О нормализующейся эпидемиологической ситуации

Статистика инфицирования COVID-19 в последние недели пошла на спад. Радует, что число случаев заражения по Молдове не превышает и 100 человек в день, а на выходные – даже меньше 50.

Летняя передышка

В минувшую субботу было выявлено 45 положительных результатов из более 5,1 тыс. проведённых тестов. А в воскресенье в Кишинёве, где ещё пару месяцев назад ежедневно заболевали сотни людей, был всего один случай. Но не следует забывать, что до сих пор в больничных учреждениях столицы проходят лечение около 500 человек, есть и тяжёлые случаи протекания болезни. А вот в Комрате и Оргееве на днях были выписаны последние пациенты.

Падающую статистику по коронавирусу специалисты в области здравоохранения объясняют, с одной стороны, сменой времени года, а с другой – идущим процессом вакцинации населения. С 28 по 30 мая в столице прошёл ещё один, второй по счёту, марафон вакцинации. По сообщению Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, в ходе него были привиты более 5500 человек из разных регионов страны.

В первый день марафона у Дворца Республики, где проводилась акция, было не протолкнуться. Многие пришли, чтобы привиться препаратом Pfizer, который две недели назад Республика Молдова получила через международную платформу COVAX. Люди занимали очередь с ночи, стояли часами, чтобы получить первую дозу. Ажиотаж спал, как только закончился немецкий Pfizer. Непривередливые вакцинировались одним из трёх оставшихся на выбор препаратов – AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm. Но были и такие, кто развернулся и ушёл, как говорится, несолоно хлебавши.

Как стало известно «АиФ в Молдове», на 30 мая со дня старта кампании было использовано 409 108 доз вакцин: первую дозу получили 335 600 граждан, вторую – 73 508.

На 30 мая со дня старта кампании было использовано 409 108 доз вакцин: первую дозу получили 335 600 граждан, вторую – 73 508.

Назад – к обычному

Снижение статистики инфицирования коронавирусом повлекло за собой и послабление ограничений. Так, столичная муниципальная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение отменить обязательное ношение медицинских масок на улице при передвижении по городу. Но это условие пока ещё требуется соблюдать в магазинах, в других типах закрытых помещений, на публичных мероприятиях, в общественном транспорте, на остановках.

Получше времена настали и для сектора HoReCa (гостиницы, рестораны и кафе). Им разрешили вернуться к обычному режиму работы, но обязывают соблюдать все меры по борьбе с COVID-19. Возобновить свою деятельность разрешено компаниям и организациям, в чьём ведении находятся парки развлечений и другие места отдыха. Разрешена деятельность тематических ярмарок. Но пока всё ещё остаются закрытыми ночные клубы, дискотеки и караоке-клубы. К стандартной программе работы разрешено вернуться театрам и концертным залам, но с соблюдением противоэпидемиологических мер: они должны быть заполнены на 50%, расстояние между людьми – не меньше одного метра и обязательное ношение масок.

Что касается других населённых пунктов, то там решения относительно снятия или послабления ограничительных мер принимаются властями на местах.

Ещё позитивная новость: некоторые страны начинают открывать свои границы для привившихся молдаван. Так, Венгрия с 1 июня разрешила въезжать на свою территорию без теста на COVID-19 гражданам Молдовы, получившим обе дозы вакцины. Предъявить нужно будет только документ, подтверждающий прививание. Смягчает правила и Болгария. Лето только началось, так что шанс отдохнуть появится у многих.

Анастасия Погодина