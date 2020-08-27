“Жизнь имеет приоритет”: полиция продолжает кампанию по безопасности на дорогах (ВИДЕО)

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Столичная полиция проводит кампанию по безопасности дорожного движения. Водителям напоминают о том, что несоблюдение ПДД ведёт к печальным последствиям.

Сотрудники дорожной полиции будут следить за соблюдением правил и транслировать информационные сообщения об опасности превышения скорости. Для привлечения внимания водителей к безопасности дорожного движения в ведомстве выпустили социальный ролик с призывом не превышать скорость и уважать других участников дорожного движения.

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