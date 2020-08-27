“Жизнь имеет приоритет”: полиция продолжает кампанию по безопасности на дорогах (ВИДЕО)

“Жизнь имеет приоритет”: полиция продолжает кампанию по безопасности на дорогах (ВИДЕО)

Столичная полиция проводит кампанию по безопасности дорожного движения. Водителям напоминают о том, что несоблюдение ПДД ведёт к печальным последствиям.

Сотрудники дорожной полиции будут следить за соблюдением правил и транслировать информационные сообщения об опасности превышения скорости. Для привлечения внимания водителей к безопасности дорожного движения в ведомстве выпустили социальный ролик с призывом не превышать скорость и уважать других участников дорожного движения.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md