Жизнь или фейк

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Кому и зачем выгодно демонизировать вакцинацию

Сообщество противников прививок существует уже около двух веков. Каждая новая вакцина – повод для очередного протеста. Но когда человечество столкнулось с COVID-19, открылось широкое поле для дискуссий, большая часть из которых проходит в социальных сетях.

Оптимальная защита

Заведующая научной лабораторией Национального агентства общественного здоровья, профессор, доктор-хабилитат медицинских наук Виктория Букова считает, что в данной ситуации сложно проследить какие-то коммерческие цели – скорее всего, речь идёт о борьбе за сферы влияния некоторых религиозных лидеров, которые боятся потерять свой авторитет, пытаются защитить свои постулаты.

– В отношении к вакцинации людей можно условно поделить на три группы, – уточняет Виктория Букова. – Первая – это правильно информированные и сознательные люди. Вторая – сомневающиеся, они где-то что-то слышали, хотели бы привиться, но опасаются. Третья – очень малочисленная группа – это граждане, которые категорически отказываются от вакцинации. ВОЗ в повседневной жизни рекомендует все усилия направлять на вторую, колеблющуюся группу. Но это не касается времени эпидемического взрыва – здесь нужно работать и с третьей группой тоже, где отказы происходят в основном из-за религиозных убеждений. Многие служители православной церкви нас поддерживают, сами прививаются, а вот с сектами общий язык найти гораздо сложнее.

В Молдове обеими дозами вакцинировано уже более четверти миллиона человек и поствакцинальных реакций не наблюдалось. Конечно, бывают локальные реакции, у многих повышается температура – это нормально. Люди, которые ранее переболели COVID-19, тоже должны прививаться, но делать это надо не раньше, чем через три месяца после болезни.

Почему мы каждый год прививаемся от гриппа? Потому что он быстро мутирует и появляются новые штаммы, на базе которых ежегодно корректируются вакцины. То же самое и с SARS-CoV-2. Это же не новый вирус – он циркулировал в 2002-2003 гг. в странах Юго-Восточной Азии, но тогда заболеваемость ограничилась 30 тыс. случаев. То, что мы наблюдаем сейчас, – более агрессивные штаммы уже знакомой коронавирусной инфекции. Используемые в Молдове вакцины способны защитить от всех видов COVID-19, известных на сегодняшний день.

В том, что новая волна будет, сомнений нет. Новые штаммы вируса ищут тех людей, которые не имеют никакой защиты. Индийский штамм атакует и молодёжь, причём в очень серьёзной форме. Но те, кто получил прививки, перенесёт болезнь в лёгкой форме.

Война вакцин

Помимо противников прививок, есть противники конкретных вакцин. Врачи недоумевают – почему? Например, в немилость впала вакцина AstraZeneca, хотя большинство медицинских работников Молдовы были привиты именно ей. Возможно, свою роль сыграл тот факт, что в середине марта её использование приостановил ряд стран Западной Европы и мира. Через несколько дней ВОЗ выступила в защиту вакцины и её поддержало Европейское агентство лекарственных средств, подтвердив: препарат от коронавируса компании AstraZeneca является безопасным и эффективным. Но осадок у народа остался.

– Я врач и не обращаю внимания на политику. Я получил две дозы AstraZeneca – всё хорошо, не было никаких побочных реакций, – утверждает доктор медицинских наук хирург Николай Курлат. – Я бы даже сказал, что AstraZeneca – прекрасный вариант для тех, кому за 60. Все вакцины хорошие и не надо их бояться.

Утверждение, что прививки опасны, опровергает и директор клиники неврологии и нейрохирургии Института ургентной медицины академик, профессор Станислав Гроппа.

– У каждого свой взгляд, позиция и мнение, но говорить, что прививка может навредить – это глупость, – говорит С. Гроппа. – Альтернативы вакцинации нет. Без неё мы погрузимся в состояние медленной агонии, которая будет длиться очень долго. Коронавирус ещё нужно изучать, но от него однозначно надо защищаться.

Сила убеждения

Противостояние вакцинации наблюдается в разных странах, в том числе и в странах- членах ЕС. Регистрируется добровольно-принудительный вариант, а это всегда настораживает.

– В Греции по этому вопросу тоже ведётся дискуссия. По мнению компетентных юристов, занимающихся вопросами конституционных прав, существует нарушение прав и свобод человека, закреплённых и в Конституции Греции, и в ЕС, – считает гражданин Греции Валерий Исмагилов. – Ввиду того, что вакцинация в нашей стране проходит сложно, есть смертельные случаи, которые стараются не связывать напрямую с вакциной (в основном AstraZeneca), правительство планомерно начинает проводить идею о необходимости полной вакцинации, причём обязательной. Даже можно сказать, принудительной. Всё строится таким образом, чтобы мы, граждане, сами согласились на это.

Бывший председатель Верховного суда и экс-премьер-министр Греции Василики Тану-Христофилуп, обсуждая тему коронавируса, заявила, что обязательная вакцинация неконституционна. Она уточнила, что общество и научный мир разделены и используют различные аргументы.

– Вакцинация не может быть обязательной, потому что она противоречит конституционным положениям, поскольку нарушает уважение к личности, это подтверждает и резолюция Совета Европы от января 2021 года, которую Греция также подписала, где говорится, что вакцинация не может быть обязательной, – уточила экс-премьер-министр Греции.

Василики Тану пояснила, что сама привилась обеими дозами вакцины, но, подчёркивает, что понимает и уважает мнение тех, кто боится вакцинации или выступает против. По её мнению, государство должно убедить гражданина в вакцинации, не навязывая ему это.

Человек может поступать как хочет – это его право, но не надо забывать и о своих обязанностях. И говорить о том, что вакцинация не нужна, а тем более вредна – преступление.

Комментарий

Церковь – на стороне врачей

Георгий Новиков, протоиерей Свято-Георгиевской церкви (Кишинёв):

– К вакцинации мы относимся положительно и, как известно, Молдавская митрополия запросила определённое количество доз вакцины у Российской Федерации, которые уже поступили в Молдову. Но всегда найдутся люди, утверждающие: вакцинация – это какие-то чипы, что это плохо. Церковь сейчас выступает на стороне врачей. Лично я вакцинировался, настоятель нашей церкви отец Николай – тоже, и наш патриарх святейший Кирилл, и многие другие священнослужители. Мы собственным примером показываем, что от этого только польза. И если люди спрашивают у меня совета, я говорю им правду, советую вакцинироваться. Ранее я сильно переболел коронавирусом, 6 дней лежал в реанимации, понимаю, какая это коварная болезнь – и вновь пережить этот больничный ужас не хочу. В мире появились новые штаммы, которые обязательно доберутся и до Молдовы. Я поставил китайскую вакцину – на мой взгляд, это лучшее из того, что можно было получить без стояния в очередях. Думаю, пропаганду против вакцинации могут вести глобалисты и некоторые религиозные конфессии, которые отказываются даже от паспортов. В итоге всё это кому-то выгодно – либо для самоутверждения, либо для улучшения материального благополучия.

Мнение Токарчук

Тёмные лошадки антиваксеров

– Первые вакцины появились в 1757 году, а движение антиваксеров возникло в 1840-м, когда в Англии был принят акт об обязательной вакцинации против оспы. Последние исследования показывают, что ярыми противниками прививок являются несколько человек, которые грамотно выкладывают информацию, а их помощники распространяют её по социальным сетям.

Каждый раз антиваксеры ищут «новую лошадку», которая будет «тянуть» их мотивы. Вакцинация против ковида очень хорошо им подходит для того, чтобы напоминать: они существуют. Это своеобразная секта, которая пытается самоутвердиться. И, к сожалению, люди покупаются на подобную информацию. Ещё перед пандемией возникла теория о вреде 5G, которую потом плавно вписали в ситуацию с COVID-19. В противодействие включаются любые инструменты, на которые реагируют пользователи Сети. Конечно, вакцины, как и лекарства, имеют определённую частоту нежелательных эффектов, которые классифицируются по определённым критериям. Антиваксеры строят свои легенды на «кусочках» реальной информации, которая в итоге превращается в фейки.

Сейчас в Молдове наблюдается пауза в регистрации новых случаев заболевания и её надо использовать для ускорения вакцинации. В том, что новая волна будет, сомнений нет. Новые штаммы вируса ищут тех людей, которые не имеют никакой защиты. Индийский штамм атакует и молодёжь, причём в очень серьёзной форме. Но те, кто получил прививки, перенесёт болезнь в лёгкой форме. Каждый из нас должен думать о защите своей семьи. И тогда мы не будем шарахаться при виде людей без маски, как от потенциальных носителей ковида.

Алла Токарчук,

эксперт в области общественного здравоохранения

Наталья Устюгова