Жизнь без мобильного

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Почему богачи в США запрещают своим детям гаджеты?

И пока дети из небогатых семей целыми днями прикованы к экранам, потому что родители не могут обеспечить им услуги нянь, интересные поездки и развлечения не в виртуальной, а в реальной жизни, отпрыски элиты получают старомодные деревянные игрушки, игры на свежем воздухе и роскошь общения не через экран.

Реальность – для элиты?

Ещё недавно казалось, что дети богатых родителей раньше всех получают доступ к Интернету, самым навороченным и дорогим гаджетам и быстрее приобретают востребованные технические навыки, а бедные остаются за бортом жизни. Однако получилось скорее наоборот. Сейчас электронные новинки всё активнее продвигают в государственных американских школах и детсадах, в то время как частные образовательные учреждения всё чаще отказываются от экранов и гаджетов.

Например, Вальдорфская школа, популярная среди сотрудников Силиконовой долины, пытается учить детей без модных электронных устройств. Да и сами обеспеченные родители, работающие в ИТ-компаниях, всё чаще запрещают их в своих семьях. По данным исследования американской некоммерческой организации Common Sense Media, подрост­ки из семей с низким доходом проводят у экранов в среднем 8 часов, а более обеспеченные – меньше 6 часов.

«Не уверен, что «цифровой разрыв» объясняется финансовым состоянием семьи, – считает психолог Кирилл Хломов. – Скорее он больше связан с социально-интеллектуальным развитием, продвинутостью родителей в вопросах воспитания ребёнка».

Соблазны и привычки

Между тем производители гаджетов, компьютерных игр и прочей развлекательной «начинки» привлекают к разработке своих продуктов психологов, которые придумывают всё новые инструменты для захвата детского внимания.

«Дети – это же будущие покупатели гаджетов и электронных продуктов. Зацепить их пытаются в раннем возрасте, чтобы сформировать привычку пользоваться конкретными устройст­вами, обеспечить лояльность к бренду, – объясняет Кирилл Хломов. – Например, YouTube сейчас активно включает рекламу в просмотр мультика или видео и предлагает прерваться через некоторое время. Это эксплуатация внимания. Есть другой подход – в игре заранее закладывается время на восстановление жизни: хочет ребёнок или нет, а для продолжения развлечения ему придётся ждать, скажем, час-полтора. Правда, часть производителей при этом начинают зарабатывать на нетерпеливых пользователях, предлагая им оплатить ускорение процесса».

Всё это сеет панику среди родителей, заставляя думать, что отнять смартфон у школьника практически невозможно.

«Не соглашусь, что это так уж сложно, – говорит психолог. – Дети готовы переключаться от экранов, если у них будет интересная альтернатива. Просто они не умеют организовать её сами. Это как раз дело родителей и отчасти школы. Если в семье приняты настольные игры, совместные походы в кино или театр, катание на коньках, лыжах и т. д., то отвлечь ребёнка нетрудно.

Проблема в том, что родители сами часто «залипают» в смартфонах. Посмотрите на взрослых: они идут на работу, по коридорам офисов, едут в транспорте, уткнувшись в гаджеты. А если оторвать ребёнка от экрана стало действительно очень сложно, значит ситуацию уже упустили. Когда ребёнок болезненно, с яростью, отчаянием, злостью и вспышками гнева реагирует на запрет, значит он не приспособлен к существованию без гаджета. И здесь надо что-то менять в родительской стратегии либо обращаться к психологам».

Юлия Борта

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4 глупых ошибки в борьбе с зависимостью ребёнка от гаджетов

В наше время детская зависимость от гаджетов приобретает всё большие масштабы. С раннего возраста ребёнок начинает пользоваться взрослыми «игрушками». Не найдётся ни одного школьника, у которого не было бы телефона, планшета, ноутбука или обычного компьютера. А у большинства есть всё перечисленное.

Некоторых родителей это устраивает, ведь гораздо проще включить чаду мультик на планшете, чем развлекать самостоятельно. Из-за такого поверхностного отношения к воспитанию вырастают подростки с неверно расставленными приоритетами: сначала виртуальный мир и игры – затем реальная жизнь. Что делать в данной ситуации и какие ошибки чаще всего допускают взрослые, пытаясь справиться с проблемой, рассказала психолог-консультант Мария Григорян.

Ошибка № 1. Тотальный запрет

Я считаю, что зависимость появляется, когда есть явный, очень сильный запрет. Почему он не работает? Да потому что любое строгое правило очень хочется нарушить. Такова человеческая природа, мы не можем искоренить это. Если мы жёстко ограничиваем, пресекаем, не позволяем детям что-то и ещё говорим «это плохо», «это зло», то получаем обратный эффект. Не надо питать иллюзий, что вы сможете навсегда оградить своих детей от компьютера и мобильных телефонов и они привыкнут жить без гаджетов. Когда-нибудь они дорвутся до так называемого запретного плода, и тогда никто не знает, что может произойти.

Что делать: Ещё раз подчеркну – не стоит отбирать все гаджеты у ребёнка. Категоричные запреты дают обратный эффект. Родителям следует разумно ограничивать время пользования телефоном и другими гаджетами. Дайте чётко понять, когда именно нельзя пользоваться техникой. Например, во время обеда, за несколько часов до сна и т. д. Главное, не забывайте, что это правило должно быть единым абсолютно для всех членов семьи.

Ошибка № 2. Сильная занятость ребёнка

Одна из причин зависимости заключается в том, что у ребёнка просто нет других интересов. Так происходит не потому, что он плохой или не увлекающийся, а потому, что ему не позволяют ничем интересоваться. Его время забивают тем, что считают нужным родители: школа, кружки, сад, секции.

Геймификация грамотно работает на то, чтобы как можно лучше мотивировать и завлечь детей и взрослых. В играх всё очень живо, бодро, ярко, красочно. Ты всё время получаешь какое-то поощрение: бонусы, переходы с уровня на уровень. Даже взрослый человек не может отказаться от такой мотивации, что уж говорить про ребёнка.

Что делать: Важно предоставлять ребёнку возможность увлекаться тем, чем он хочет, а не тем, чего хотят мама и папа. Очень хорошо, когда есть много свободного времени для неиндивидуальной игры, особенно со сверстниками. Это минимизирует зависимость от гаджетов.

Ошибка № 3. Игнорирование своих собственных привычек

Иногда ко мне приходит какая-нибудь мама на консультацию. И я вижу, что ей скучно, грустно, тоскливо, она не очень любит жизнь, у неё нет хобби. При этом женщина искренне удивлена, почему её ребёнок целыми днями напролёт сидит в гаджетах. Хотя ответ в данном случае очевиден. Что ему ещё делать, когда у него такой пример перед глазами?

Что делать: Если ребёнок видит по вечерам вымотанных после работы родителей, которые отдыхают, просто сидя на диване и смотря телевизор, или ещё работают дома, а на выходных они делают какие-то важные дела, которые неинтересны ни им, ни ребёнку, это не самый л учший пример для маленького человека.

Ваша задача – показывать ребёнку увлекательную, насыщенную жизнь, а главное – самим ею жить! Тогда ваше чадо будет тоже к этому стремиться, потому что дети повторяют за взрослыми. И ещё один важный нюанс: родителям самим стоит больше отрываться от своего телефона, подавая тем самым хороший пример.

Ошибка № 4. Вы не стремитесь наладить диалог

Часто родители считают, что о теме зависимости можно не разговаривать с ребёнком и делать вид, что всё нормально, но подобная тактика губительна. Если вы закрываете глаза на проблему, это не означает, что её нет.

Что делать: Честно разговаривайте с детьми – как вы к этому относитесь, что думаете. Говорите о своём беспокойстве. Например: «Я считаю, что это не будет полезным в больших количествах потому-то и потому-то…» На мой взгляд, истерия вокруг темы зависимости преувеличена, потому что мы просто не знаем, как общаться с детьми. Если мы всё-таки начнём это делать, да ещё так, чтобы слушать и слышать подрастающее поколение, верить в то, что они вообще что-то могут о себе сказать и они действительно думающие и понимающие создания, то много вопросов сразу снимется.

Мария Бессонова