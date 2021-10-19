Живой интерес к Пушкину

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Вадим Дрелинский – о ремонтных работах в музее, «Бессарабской осени» и недовольном школьнике

Завершилась реконструкция гостевого дома в кишинёвском музейном комплексе А. С. Пушкина, где поэт провёл первые дни своей бессарабской ссылки. Более подробно о том, что было сделано, что предстоит сделать и как совмещаются ремонт и деятельность дома-музея, в интервью «АиФ в Молдове» рассказывает его директор Вадим Дрелинский.

Кстати

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Помощь Чайки

– О том, что в Доме-музее Пушкина нужен ремонт, говорилось давно. А что именно требовало реставрации?

– Последний масштабный ремонт дома-музея проводился в середине 70-х годов прошлого столетия, около 40 лет назад. За это время произошёл естественный износ строений. В советское время для ремонта использовались очень хорошие по тем временам материалы, но они устарели. К тому же у нас сейсмоопасная зона, что плохо для исторических зданий. Кроме того, рядом с музеем велась стройка многоэтажного дома, и это отрицательно сказалось на стенах и потолках – они дали трещины. Ко всему прочему крыша пушкинского домика была очень ветхой. Таким образом возникла необходимость в реставрации, но денег не было.

– Говорилось, что часть денежных средств на реабилитацию музея Пушкина предоставит российская сторона, а именно бизнес-посол «Деловой России» в Молдове Игорь Чайка. Кто в итоге профинансировал весь проект, сколько денег было выделено?

– Нам помог действующий в то время президент Молдовы Игорь Николаевич Додон, который провёл переговоры с гражданином РФ Игорем Чайкой. В результате мы получили финансовые средства на ремонт музея. В национальной валюте это 2 353 500 леев. Мы напрямую с полученными финансами не работали, так как деньги поступили на счета Казначейства. Это был очень транспарентный процесс.

В конце осени планируется утверждение проектно-сметной документации для реализации второго этапа реставрации музейного комплекса. Эскизный проект уже прошёл визирование в Министерстве культуры и был утверждён Национальным советом по историческим памятникам. Реализация второго этапа скорей всего стартует с начала 2022 года.

Между этапами

– Весь ли объём ремонтных работ удалось осуществить или предусматривается их поэтапное проведение?

– Реставрация музейного комплекса реализуется поэтапно. На первом этапе для реставрации мы выбрали домик купца Наумова, так как предоставленных денег было недостаточно для реабилитации всего комплекса, состоящего из трёх блоков – А, В и С. Исходя из того что 2020-й был юбилейным годом, когда отмечалось 200-летие приезда А. С. Пушкина в Кишинёв, мы решили в первую очередь отремонтировать пушкинский домик, кровля которого была в ужасающем состоянии. Поэтому 2/3 денег пошло на реставрацию домика, а треть средств выделили на подготовку второго этапа реконструкции, на различные технические, экспертные работы.

Домик полностью отреставрировали. Он уже открыт для посетителей. Мы благодарны Игорю Николаевичу Додону и г-ну Чайке. Много работали и два отраслевых министерства: с нашей стороны на тот момент – Министерство образования, культуры и исследований, а с российской – Министерство культуры РФ. Специалисты этих госструктур, входившие в рабочую группу, обсуждали все моменты, связанные с подготовкой межправительственного соглашения. Ощутимую помощь оказала российская сторона – посольство РФ в Молдове, Россотрудничество. Был организован приезд группы российских архитекторов-проектировщиков, которые проводили экспертизу.

Помощь поступала со всех сторон. И мэрия Кишинёва помогала, прежде всего муниципальный советник Александр Одинцов. В реализации первого этапа проекта было задействовано большое количество квалифицированных специалистов и экспертов. Это прекрасный образец государственно-частного партнёрства. В конце осени планируется утверждение проектно-сметной документации для реализации второго этапа реставрации музейного комплекса. Эскиз уже прошёл визирование в Министерстве культуры, получил резолюцию Национального совета по историческим памятникам. Реализация второго этапа скорей всего стартует с начала 2022 года, но назвать точную дату пока не могу, так как это будет зависеть от ряда факторов.

Капризный пол

– С какими проблемами пришлось столкнуться во время проведения ремонтных работ в пушкинском домике?

– Возникла большая проблема с полом. В середине 80-х годов прошлого века использовалась так называемая битумная мастика, которая для того времени была передовым строительным материалом, а сейчас уже устарела. Нам пришлось трижды переделывать пол. По проекту он должен быть состаренным, приближённым к глинобитному полу начала XIX века. Так вот эта битумная мастика, когда на неё накладывали современный цемент, давала эффект пятнистости. Мы консультировались с отечественными специалистами и с главным архитектором Министерства культуры РФ. Была проделана большая работа, в итоге найдено решение.

Помешала и дождливая погода, из-за которой долго не могли приступить к ремонту фасада. Пандемия коронавируса и последовавший в этой связи локдаун тоже сильно повлияли на сроки проведения всего объёма работ. Поэтому реставрация домика купца Наумова заняла почти год.

– К проектированию работ по реставрации пушкинского домика были привлечены и российские архитекторы?

– Проект разработал молдавский архитектор, известный специалист по реставрации исторических памятников Владимир Дубеларь, но российские архитекторы нам оказывали всяческую помощь. Группа архитекторов из России приезжала, чтобы ознакомиться с ходом работ и проконсультировать.

Привет, Андрей!

– Чем обрадует обновлённый музей посетителей? Есть ли новые экспонаты, экспозиции, тематические экскурсии?

– Во-первых, открыта обновлённая экспозиция пушкинского домика. Во-вторых, у нас ведётся очень активно экспозиционно-выставочная работа. С весны в музее организованы четыре большие выставки. Мы постоянно придумываем новые формы работы. У нас открылся литературно-музыкальный салон, проводятся поэтические вечера, презентации сборников стихотворений, исполняются музыкальные произведения.

Подробно о жизни музея мы рассказываем на нашей странице в Фейсбуке – casa-muzeu Puskin, Дом-музей А. С. Пушкина в Кишинёве – в Инстаграм. Пандемия заставляет нас придумывать современные виртуальные виды работы с посетителями.

– К музею Пушкина не заросла народная тропа?

– Хочу сказать, что посетителей у нас больше по сравнению с этим же периодом прошлого года. К нам постоянно приходят на экскурсии взрослые, дети школьного возраста, студенты, туристы из Европы, Латинской Америки, СНГ, Ближнего и Дальнего Востока. И всё это благодаря Пушкину, интересу к его личности. К слову, за всё время существования музея в книге отзывов был оставлен всего один отрицательный отзыв. Какой-то мальчик, учащийся 3-го класса, в начале 70-х годов прошлого века написал: «Я был в этом музее, и он мне не понравился. Андрюша». А потом, видимо, он испугался чего-то и имя своё зарисовал шариковой ручкой. По нашим предположениям, ему сейчас около шестидесяти лет. Хотелось бы этого Андрюшу найти, пригласить в музей, провести экскурсию по обновлённой экспозиции и заодно спросить, что именно ему в те 70-е годы здесь не понравилось. А вообще наши посетители получают в музее позитивный заряд и замечательно отзываются о нём.

Молодёжь и фестиваль

– В музее с 20 по 24 сентября проходил пушкинский фестиваль «Бессарабская осень». Какая программа была подготовлена?

– В 2021 году мы провели уже второй пушкинский фестиваль «Бессарабская осень». Он приурочен к дате приезда поэта в Бессарабию и проходит в течение недели. Мы стараемся подготовить самую разнообразную программу. Это и литературно-поэтические вечера, и музыкальные концерты, и театральные спектакли, и презентации книг, и открытие выставок, и проведение шахматного турнира памяти генерала Инзова. В этом году у нас появился новый проект, который продлится до весны 2022 года. Это фестиваль короткометражных фильмов, посвящённых истории и культуре. В нём могут участвовать люди из разных стран, но мы бы хотели, чтобы и молодёжь подключилась к проекту, заявила о себе. Есть огромное желание поддержать творческую молодёжь нашей страны.

– А молодые люди – частые гости музея?

– Очень частые гости. Молодёжь постоянно приходит в наш музей: школьники – классами, студенты – группами. И не только из русскоязычных учебных заведений, но и из молдоязычных. Часто нас посещают школьники из Приднестровья, Гагаузии и из других населённых пунктов Молдовы. Для молодёжи у нас всегда открыты двери.

– Как работает Дом-музей Пушкина? Когда жители и гости Кишинёва могут попасть на экскурсию к вам и сколько стоит билет?

– На групповые экскурсии нужно записываться, чтобы был свободный музеограф и не было совпадений с проведением какого-то мероприятия в музее. Открыты мы каждый день с 10:00 до 16:00, кроме понедельника. Стоимость одной экскурсии – 100 леев, вход для взрослых – 10 леев, для студентов – 5 леев, для школьников – 2 лея, для пенсионеров – 5 леев. Экскурсии ведутся на молдавском, русском и английском языках. В планах ещё ввести и французский.

Любовь Чегаровская