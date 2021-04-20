Живёт на пожертвования: НОН проверит доходы депутата ПДС Дана Перчуна

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Видят соломинку в чужом глазу, но не замечают брёвна в своём. Речь идёт о депутатах ПДС, молодых миллионерах с состоянием сомнительного происхождения. Имущество одного из них, Дана Перчуна, требует проверить депутат ПСРМ Никита Цуркан. После того, как в прессе появилась информация о том, что Перчун получил почти 700 тысяч леев в виде пожертвований, Цуркан решил изучить его декларации, и выявил в них несоответствия.

Так, в 2018 году Перчун получил 25 тысяч евро в виде пожертвования, но не указал источник донации. В декларации за 2019 год депутат ПДС и вовсе не упомянул эту сумму.

В декларациях за 2020 и 2021 годы Перчун указал пожертвованные ему отцом доходы. За все эти годы депутат ПДС получил в качестве донаций в общей сложности 683750 тысяч леев.

В связи с вышесказанным Никита Цуркан просит НОН проверить декларации о доходах и личных интересах Дана Перчуна.

⁃ Граждане хотят знать о тёмных сторонах этих политиков, которые хотят казаться ангелами, – подчеркнул он.

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