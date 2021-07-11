Жительницу Вулканешт после операции доставили в столицу на вертолёте SMURD (ВИДЕО)

Экипаж санавиации SMURD доставил 31-летнюю женщину из Вулканешт в Кишинёв. У пациентки ухудшилось состояние здоровья после перенесённой операции.
Её доставили в столицу на вертолёте, передаёт moldpres.md. Во время полёта за ней наблюдала бригада врачей и парамедиков SMURD.
В столице вертолёт приземлился на стадионе «Динамо», откуда служба «Авиасан» доставила пациентку в Институт матери и ребёнка для дальнейшего оказания медицинской помощи.
По данным ГИЧС, это седьмая воздушная спецоперация, осуществлённая бригадой SMURD в Молдове с начала этого года.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии