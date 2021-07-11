Жительницу Вулканешт после операции доставили в столицу на вертолёте SMURD (ВИДЕО)

Жительницу Вулканешт после операции доставили в столицу на вертолёте SMURD (ВИДЕО)

Экипаж санавиации SMURD доставил 31-летнюю женщину из Вулканешт в Кишинёв. У пациентки ухудшилось состояние здоровья после перенесённой операции.

Её доставили в столицу на вертолёте, передаёт moldpres.md. Во время полёта за ней наблюдала бригада врачей и парамедиков SMURD.

В столице вертолёт приземлился на стадионе «Динамо», откуда ​​служба «Авиасан» доставила пациентку ​​в Институт матери и ребёнка для дальнейшего оказания медицинской помощи.

По данным ГИЧС, это седьмая воздушная спецоперация, осуществлённая бригадой SMURD в Молдове с начала этого года.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md