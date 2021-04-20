Жительницу Теленешт обокрали на 5 тысяч евро: одним из злоумышленников оказался родственник (ВИДЕО)

Жительницу Теленешт обокрали на 5 тысяч евро: одним из злоумышленников оказался родственник (ВИДЕО)

Сегодня утром в полицию поступило сообщение от жительницы села Цынцэрень Теленештского района. Она рассказала, что ночью её “обчистили”. Воры украли 5120 евро.

Сотрудники Инспектората полиции Теленешт поймали подозреваемых по горячим следам. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 17 и 22 лет из Флорештского района. Более того, один из злоумышленников – это родственник потерпевшей. “Добычу” воры закопали во дворе дома.

Подозреваемые полностью признали свою вину. Им грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md